دوري أبطال أوروبا
team-logo
2 - 1المجموع 3 - 1
انتهت
team-logo
فابيان رويز 27'أشرف حكيمي 72'
بوكايو ساكا 76'
(½ 1-0) (انتهت 2-1)

باريس سان جيرمان ضد آرسنالالنتائج والإحصائيات,