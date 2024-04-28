دوري أبطال أوروبا
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1 - 2مجم 3 - 5
ن م
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T. Chawinga 41'
S. Bacha 3'M. Dumornay 81'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

باريس سان جيرمان للسيدات v ليون للسيداتالنتائج والإحصائيات,