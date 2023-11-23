دوري أبطال أوروبا
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0 - 1
ن م
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M. Eriksson 21'
(ش١ 0-1) (ن م 0-1)

باريس سان جيرمان للسيدات v بايرن ميونخ للسيداتالنتائج والإحصائيات,