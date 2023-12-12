كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 4
ن م
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هاري بريتشارد 37'
L. Payne 6'عمر بوغل 13'داني كولينج 25' (هدف عكسي)S. Palmer Houlden 76'
(ش١ 1-3) (ن م 1-4)

بارنيت v نيوبورتالنتائج والإحصائيات,