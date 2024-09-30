الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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D. Man 62'Hernani 87' (جزاء)
N. Zortea 34'رازفان مارين 75'R. Piccoli 87'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

بارما v كالياريالنتائج والإحصائيات,