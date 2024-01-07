كأس ملك إسبانيا
team-logo
2 - 3
ن م
team-logo
A. de Mesa 60'M. Prat 90' + 3' (جزاء)
فيرمين لوبيز 18'رافينيا 51'روبرت ليفاندوفسكي 88' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

بارباسترو v برشلونةالنتائج والإحصائيات,