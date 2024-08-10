كأس إيطاليا
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4 - 1
ن م
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J. Fazzini 8', 90' + 3'L. Colombo 48'S. Esposito 56'
F. Bonini 13'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

إيمبولي v كاتانزاروالنتائج والإحصائيات,