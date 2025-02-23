الدوري الإيطالي
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0 - 5
ن م
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E. Gyasi 27' (هدف عكسي)M. Retegui 33'أديمولا لوكمان 43', 55'دافيد زاباكوستا 74'
(ش١ 0-3) (ن م 0-5)

إيمبولي v أتالانتاالنتائج والإحصائيات,

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