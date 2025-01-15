كأس ملك إسبانيا
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0 - 4
انتهت
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ألكسندر سورلوث 8', 29' (ضربة جزاء)رودريغو ريكيلمي 61'جوليان ألفاريز 75'
(½ 0-2) (انتهت 0-4)

إيلتشي ضد أتلتيكو مدريدالنتائج والإحصائيات,