كأس أمم إفريقيا
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4 - 0
ن م
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إيميليو نسوي لوبيز 42', 75'بابلو غانيت 73'J. Buyla Sam 88'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

إيكواتوريال جوينيا v ساحل العاجالنتائج والإحصائيات,