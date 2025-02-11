كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 2ضربة جزاء 2 - 4
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جوش ماجينيس 5', 50'
رامون سوسا 15'تايوو اونيى 37'
(½ 1-2) (انتهت 2-2) (انتهت 2-2)

إيكسيتر سيتي ضد نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,