كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 1
ن م
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D. Mitchell 22', 40'V. Harper 64'
ماثيو فيليبس 14'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

إيكسيتر سيتي v أوكسفورد يونايتدالنتائج والإحصائيات,