الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 2
ن م
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N. O'Reilly 84'ماتيو كوفاسيتش 90' + 2'
(ش١ 0-0) (ن م 0-2)

إيفرتون v مانشستر سيتيالنتائج والإحصائيات,