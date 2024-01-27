كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
J. Harrison 55'
V. Mykolenko 39' (هدف عكسي)كاولي ودرو 90' + 6'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

إيفرتون v لوتون تاونالنتائج والإحصائيات,