الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 1
ن م
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D. McNeil 47', 54'
مارك جويهي 10'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

إيفرتون v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,