كأس رابطة المحترفين
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3 - 0
ن م
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D. McNeil 53'I. Ndiaye 74'Beto 83'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

إيفرتون v دونكاسترالنتائج والإحصائيات,