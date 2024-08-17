الدوري الإنجليزي الممتاز
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0 - 3
ن م
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K. Mitoma 25'داني ويلبيك 56'S. Adingra 86'
(ش١ 0-1) (ن م 0-3)

إيفرتون v برايتونالنتائج والإحصائيات,