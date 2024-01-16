كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 3
ن م
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P. McCallum 48'
آرون فيلديغ 3'جايمس كلارك 60'W. Evans 79'
(ش١ 0-1) (ن م 1-3)

إيستلي v نيوبورتالنتائج والإحصائيات,