كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
ن م
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P. McCallum 22', 90' + 4'
F. Azeez 86'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

إيستلي v ريدينغالنتائج والإحصائيات,