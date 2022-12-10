كأس العالم
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1 - 2
ن م
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هاري كين 54' (جزاء)
أوريلين تشواميني 17'أوليفر جيرو 78'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

إنجلترا v فرنساالنتائج والإحصائيات,