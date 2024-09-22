الدوري الإيطالي
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1 - 2
ن م
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فيديريكو ديماركو 27'
C. Pulisic 10'M. Gabbia 89'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

إنتر v ميلانالنتائج والإحصائيات,