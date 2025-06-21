كأس العالم للأندية
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2 - 1
انتهت
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لاوتارو مارتينيز 78'فالينتين كاربوني 90' + 2'
ريوما واتانابي 11'
(½ 0-1) (انتهت 2-1)

إنتر ضد آوراوا ريد دياموندزالنتائج والإحصائيات,