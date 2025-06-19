كأس العالم للأندية
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2 - 1
انتهت
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تيلاسكو سيغوفيا 47'ليونيل ميسي 54'
صامويل اوموروديون 8' (ضربة جزاء)
(½ 0-1) (انتهت 2-1)

إنتر ميامي ضد بورتوالنتائج والإحصائيات,