الدوري المصري الممتاز
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3 - 2
ن م
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A. Kalosha 69'A. Amin 74'A. Sabeha 90' + 6'
J. Ebuka 5', 45' + 2'
(ش١ 0-2) (ن م 3-2)

إنبي v سيراميكا كليوباتراالنتائج والإحصائيات,