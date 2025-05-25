الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 1
انتهت
team-logo
هشام عادل 83' (ضربة جزاء)
مصطفى عبد الرؤوف زيكو 40'
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

إنبي ضد زدالنتائج والإحصائيات,