الدوري المصري الممتاز
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0 - 3
ن م
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عبد الله السعيد 53' (جزاء), 90' + 4'N. Mansy 66'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

إنبي v الزمالكالنتائج والإحصائيات,