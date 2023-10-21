الدوري المصري الممتاز
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3 - 1
ن م
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A. Kalosha 29'Z. Kamal 79' (جزاء)M. Naser 90' + 6'
A. Sabeha 48' (هدف عكسي)
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

إنبي v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,