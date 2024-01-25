دوري أبطال أوروبا
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
O. Schough 13'M. Kadowaki 82'
J. Silva 52'M. Alidou D'Anjou 57'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

إف سي مالمو v بنفيكا للسيداتالنتائج والإحصائيات,