دوري أبطال أوروبا
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0 - 6
ن م
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J. Wik 16' (هدف عكسي)S. Paralluelo 37'P. Guijarro 44'A. Bonmati 62'M. Caldentey 73' (جزاء)M. Fernandez 90' + 2'
(ش١ 0-3) (ن م 0-6)

إف سي مالمو v برشلونة للسيداتالنتائج والإحصائيات,