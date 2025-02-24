الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
1 - 1
ن م
team-logo
K. Salas 45' + 2'
مارتين فالجنت 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

إشبيلية v مايوركاالنتائج والإحصائيات,