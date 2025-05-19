دوري أدنوك
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2 - 3
انتهت
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دانييل بيسا 48'علي حسن سالمين 83'
سمير ميميزيفيتش 3'ماثيوس 13'هاريس سيفيروفيتش 45' + 1'
(½ 0-3) (انتهت 2-3)

إتحاد كلباء ضد النصرالنتائج والإحصائيات,