دوري أدنوك
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3 - 0
انتهت
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مهدي قائدي 22'سامان قدوس 45' + 1'L. Spadacio 90' + 7'
(½ 2-0) (انتهت 3-0)

إتحاد كلباء ضد البطائحالنتائج والإحصائيات,