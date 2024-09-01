الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 2
ن م
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E. Boyomo 21'C. Dominguez 45' (هدف عكسي)A. Bretones 62'
بورخا إيغليسياس 29'مويسيس جوميز 90' + 1' (هدف عكسي)
(ش١ 2-1) (ن م 3-2)

أوساسونا v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,