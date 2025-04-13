الدوري الإسباني – لا ليجا
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2 - 1
ن م
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أنتي بوديمير 38'P. Ibanez 79'
ياسر اسبريلا 90' + 6'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

أوساسونا v جيروناالنتائج والإحصائيات,