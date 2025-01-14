كأس ملك إسبانيا
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0 - 2
انتهت
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F. Carmona 50' (هدف عكسي)عمر صادق 78'
(½ 0-0) (انتهت 0-2)

أورينيسي ضد فالنسياالنتائج والإحصائيات,