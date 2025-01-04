دوري أبطال إفريقيا
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3 - 0
ن م
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R. Mofokeng 22'P. Maswanganyi 50'ديون هوتو 85'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

أورلاندو بايريتس v استاد أبيدجانالنتائج والإحصائيات,