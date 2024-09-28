الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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كريستيان كاباسيلي 35'L. Lucca 83'
D. Frattesi 1'L. Martinez 45' + 3', 47'
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

أودينيزي v إنترالنتائج والإحصائيات,