الدوري الألماني
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2 - 3
ن م
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K. Schlotterbeck 25'S. Essende 57'
A. Sieb 13'J. Burkardt 15', 49'
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

أوجسبورج v ماينتسالنتائج والإحصائيات,