الدوري الأوروبي
team-logo
2 - 2
ن م
team-logo
T. Degreef 52'F. Amuzu 86'
W. Galeno 24' (جزاء)F. Vieira 83'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

أندرلخت v بورتوالنتائج والإحصائيات,