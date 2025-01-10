كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
أمادو أونانا 71'M. Rogers 76'
L. Paqueta 9'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

أستون فيلا v وست هامالنتائج والإحصائيات,