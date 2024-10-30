كأس رابطة المحترفين
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1 - 2
ن م
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J. Duran 23'
إيبيريشي إيز 8'D. Kamada 64'
(ش١ 1-1) (ن م 1-2)

أستون فيلا v كريستال بالاسالنتائج والإحصائيات,