الدوري الإنجليزي الممتاز
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2 - 0
انتهت
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إزري كونسا 59'بوبكر كامارا 73'
(½ 0-0) (انتهت 2-0)

أستون فيلا ضد توتنهام هوتسبيرالنتائج والإحصائيات,