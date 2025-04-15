دوري أبطال أوروبا
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3 - 2مجم 4 - 5
ن م
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يوري تيليمانس 34'جون ماكجين 55'إزري كونسا 57'
أشرف حكيمي 11'نونو مينديز 27'
(ش١ 1-2) (ن م 3-2)

أستون فيلا v باريس سان جيرمانالنتائج والإحصائيات,