دوري أبطال أوروبا للسيدات
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3 - 0مجم 3 - 2
ن م
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A. Russo 46', 59'M. Caldentey 49'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

أرسنال v ريال مدريد للسيداتالنتائج والإحصائيات,