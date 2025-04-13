الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
انتهت
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أوهيان سانسيت 58' (ضربة جزاء), 90' + 4'نيكو ويليامز 80'
باتي سيس 37'
(½ 0-1) (انتهت 3-1)

أتلتيك بيلباو ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,