الدوري الأوروبي
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2 - 0مجم 2 - 0
ن م
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O. Sancet 45' + 4' (جزاء)نيكو ويليامز 80'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

أتلتيك بيلباو v راينجرزالنتائج والإحصائيات,