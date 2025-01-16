كأس ملك إسبانيا
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2 - 3
انتهت
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نيكو ويليامز 45' + 3'أوسكار دي ماركوس 55'
ايمار اوروز 40'أنتي بوديمير 44' (ضربة جزاء), 70'
(½ 1-2) (انتهت 2-3)

أتلتيك بيلباو ضد أوساسوناالنتائج والإحصائيات,