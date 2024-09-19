دوري أبطال أوروبا
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2 - 1
ن م
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أنطوان جريزمان 28'خوسيه خيمينيز 90'
بنيامين سيسكو 4'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

أتلتيكو مدريد v لايبزيجالنتائج والإحصائيات,