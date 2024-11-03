الدوري الإسباني – لا ليجا
team-logo
2 - 0
ن م
team-logo
G. Simeone 37'A. Soerloth 83'
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

أتلتيكو مدريد v لاس بالماسالنتائج والإحصائيات,