الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 0
ن م
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كونور جالاجير 39'أنطوان جريزمان 54'جوليان ألفاريز 90' + 4'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

أتلتيكو مدريد v فالنسياالنتائج والإحصائيات,